США вновь отказали в визах российским дипломатам

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3 октября 2019, 19:43 [ «Аргументы Недели» ]

Российские дипломаты вновь не смогли получить американские визы. На этот раз сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс".

Об этом сегодня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, целью форума "Диалог Форт-Росс", проходящего в штате Калифорния, является развитие двустороннего сотрудничества России и США.

"Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились", - сказала Захарова, отметив, что, судя по всему, практика затягивания выдачи делегациям РФ американских виз приобрела регулярный характер.

Напомним, ранее Соединенные штаты отказали в визах, которые требовались для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, десяти сотрудникам МИД России, Дмитрию Рогозину, Леониду Слуцкому и Константину Косачеву.