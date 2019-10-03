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3 октября 2019, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор, член Совета Федерации России Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал сообщение о новой невыдаче виз США российским дипломатам. США вновь отказали в визах российским дипломатам

Пушков напомнил, что ранее в вопросе невыдачи виз членам делегации России на Генассамблею ООН в Нью-Йорке госсекретарь Штатов Майк Помпео заверил главу российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, что "ничего не знал".

И теперь, после предыдущего инцидента, США вновь отказали в визах дипломатам РФ: "Наверное, и на этот раз Помпео был не в курсе. Потрясающе. Кто же тогда рулит Госдепом? 3-й заместитель замглавы отдела?", - поинтересовался сенатор.

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс" сорвалась, потому что накануне делегации РФ было отказано в выдаче виз США.