Для муниципалитетов Южного Урала разработают комплексные программы развития

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3 октября 2019, 18:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Евгений Голицын

Для кажого муниципалитета Челябинской области разработают комплексные программы социально-экономического развития. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Голицын, который вместе со Станиславом Мошаровым будут курировать развитие территорий в регионе.

Напомним, что в правительстве Челябинской области произошли кадровые и структурные изменения. Теперь работу с территориями будут курировать два вице-губернатора — Евгений Голицын и Станислав Мошаров. В интервью «Южноуральской панораме» Евгений Голицы отметил, что главная задача — оценить на местах все болевые точки.

« В первую очередь нам необходимо вместе с муниципальными властями определить последовательное решение проблемных вопросов и расставить приоритеты развития, - отметил Евгений Голицын. - Основная проблема, которая сейчас прослеживается в территориях — отсутствие комплексных программ социально-экономического развития. Губернатор поставил перед нами задачу — обеспечить единые социальные и коммунальные стандарты для всех жителей области».

Полный текст интервью можно прочесть на сайте издания «Южноуральская панорама».



