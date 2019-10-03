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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Путин освободил от должностей несколько генералов в МВД, СКР, МЧС и ФСИН

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Путин освободил от должностей несколько генералов в МВД, СКР, МЧС и ФСИН
фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин произвёл кадровые перестановки в МВД, СКР, МЧС и ФСИН.  Глава государства подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей силовых ведомств.

Освобождены от занимаемой должности: начальник управления ФСИН по Владимирской области, генерал-майор Андрей Виноградов; руководитель следственного управления СКР по Калининградской области, генерал-лейтенант Виктор Леденев; замначальника ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев.

Глава государства освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко.

ИЧ

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