Путин освободил от должностей несколько генералов в МВД, СКР, МЧС и ФСИН

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3 октября 2019, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин произвёл кадровые перестановки в МВД, СКР, МЧС и ФСИН. Глава государства подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей силовых ведомств.

Освобождены от занимаемой должности: начальник управления ФСИН по Владимирской области, генерал-майор Андрей Виноградов; руководитель следственного управления СКР по Калининградской области, генерал-лейтенант Виктор Леденев; замначальника ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев.

Глава государства освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко.