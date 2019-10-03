Путин освободил от должностей несколько генералов в МВД, СКР, МЧС и ФСИН

Президент России Владимир Путин произвёл кадровые перестановки в МВД, СКР, МЧС и ФСИН. Глава государства подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей силовых ведомств.
Освобождены от занимаемой должности: начальник управления ФСИН по Владимирской области, генерал-майор Андрей Виноградов; руководитель следственного управления СКР по Калининградской области, генерал-лейтенант Виктор Леденев; замначальника ГУ МВД по Новосибирской области, генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев.
Глава государства освободил от занимаемой должности директора ФСИН Геннадия Корниенко.