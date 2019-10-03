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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

В ООН отреагировали на предложение России о переносе организации из США

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

В ООН отреагировали на предложение России о переносе организации из США

В Организации Объединенных Наций заявили, что изучают официальное обращение России по поводу визовых проблем со стороны США. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. 

Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США

Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США

 

ООН изучит обращение и "примет соответствующие меры". Ранее США не выдали визы ряду представителей делегации РФ для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда Москва предложила перенести штаб-квартиру ООН из США.

"Я не видел никакого официального запроса относительно переноса Первого комитета", - отметил он. Однако, по его словам, решение о переносе штаб-квартиры Генассамблеи ООН должны принимать страны - члены организации.

АС

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