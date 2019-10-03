//Политика 13+

3 октября 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков. 3 октября в Нальчике проходит церемония инаугцрации. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно избрали 46-летнего Казбека Кокова главой республики.

Он больше года временно исполнял обязанности руководителя региона. На пост главы КБР также претендовали директор регионального филиала "РусГидро" Игорь Кладько и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

Казбек Коков - сын первого президента КБР Валерия Кокова, - сообщает "Интерфакс". По образованию Казбек Коков агроном. Ранее он занимался предпринимательством, был депутатом горсовет Нальчика и парламента республики, а также региональным замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

В 2013 году Коков-младший был назначен советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировал Северный Кавказ.