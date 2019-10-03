В правительстве Татарстана оценили поведение радиоведущего Владимира Соловьева

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3 октября 2019, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В правительстве Татарстана отреагировали на оскорбление телеведущего Владимира Соловьёва в адрес гражданина Республики в прямом эфире радио "Вести Fm". Там поведение российского журналиста назвали неэтичным и неприемлемым.

Соловьев наорал и оскорбил слушателя радио в ответ

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова негативно отнеслась к высказыванию Соловьёва о том, что он готов передать номер слушателя на проверку на предмет причастности к террористическим организациям. По её словам, не совсем честно выступать публично против человека, который не сможет тебе ответить, передаёт радиостанция "Эхо.Москвы".

Пользователи в Сети предположили, что Соловьёв сорвался после того, как песню "Вечерний М" Бориса Гребенщикова приписали ему.