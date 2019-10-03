Пушков посмеялся над американцами, не оценившими шутку Путина

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3 октября 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков посмеялся над жителями Соединённых Штатов, которые слишком серьезно отреагировали на шутку российского президента о вмешательстве в выборы в США.

Путин о вмешательстве в выборы США: "будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует"

Ранее Владимир Путин в шутку заявил, что Россия планирует вмешаться в выборы, чтобы «развеселить как следует» американцев. При этом журналисты из США возмутились, что подобный «троллинг» вовсе не веселит жителей Америки, которые находятся «в состоянии хаоса» из-за страха вмешательства России во внутренние дела их страны, передаёт РИА Новости.

«Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в конгресс. Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос», - прокомментировал ситуацию Пушков.