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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков посмеялся над американцами, не оценившими шутку Путина

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков посмеялся над американцами, не оценившими шутку Путина
Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков посмеялся над жителями Соединённых Штатов, которые слишком серьезно отреагировали на шутку российского президента о вмешательстве в выборы в США.

Путин о вмешательстве в выборы США: "будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует"

Путин о вмешательстве в выборы США: "будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас там как следует"

Ранее Владимир Путин в шутку заявил, что Россия планирует вмешаться в выборы, чтобы «развеселить как следует» американцев. При этом журналисты из США возмутились, что подобный «троллинг» вовсе не веселит жителей Америки, которые находятся «в состоянии хаоса» из-за страха вмешательства России во внутренние дела их страны, передаёт РИА Новости.

«Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в конгресс. Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос», - прокомментировал ситуацию Пушков.

АБ

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