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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков: США до здравого смысла - как до Луны

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор, член Совета Федерации России Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал слова Владимира Путина об обретении США здравого смысла.

Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" глава государства выразил надежду на то, что США наладят отношения с Россией: решающую роль должны сыграть здравый смысл и коренные интересы США, но пока этого нет.

"Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы США, они сыграют свою роль", - сказал российский лидер, отметив, что на сегодняшний день это не соответствует истине.

Комментируя данное заявление, Алексей Пушков усомнился, что этим надеждам суждено сбыться: "Всем этим шиффам, пелоси и др. до здравого смысла - как до Луны. Путь к нему будет очень долгим", - отметил российский сенатор.

По его словам, подавляющей части политической элиты Соединенных штатов Америки здравый смысл не нужен: большинство из них в настоящий момент лишь пытается "использовать Россию как жупел в борьбе против [Дональда] Трампа".

АС

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