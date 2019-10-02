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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Путин призвал не фокусничать с зарплатами медработников

, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что повышение оклада медицинских работников не должно становиться причиной снижения компенсационных выплат.

Таким образом глава государства прокомментировал предложение министра здравоохранения Вероники Скворцовой закрепить долю гарантированных выплат по окладам медработников в размере не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже той планки, которая прописана в майском указе, передаёт «Российская газета».

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», - отметил Путин.

АБ

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