Жириновский сравнил импичмент Трампа со свержением царя и распадом СССР

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2 октября 2019, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сравнил происходящее в США с распадом Советского Союза. По словам российского политика, американские демократы на деле не могут жить при демократическом строе.

«Парадокс, но "демократы" просто не могут жить в условиях демократии и нагло мешают президенту работать и исполнять свои полномочия. А теперь они готовят его отставку, не имея для этого вообще никаких правовых оснований», - считает Жириновский.

Он отметил, что попытка импичмента Дональда Трампа похожа на ситуацию в России в 1917 или 1991 году. Жириновский охарактеризовал все эти события как «государственный переворот», передаёт РИА Новости.