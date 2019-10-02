Северная Корея обстреляла Японию ракетами

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2 октября 2019, 18:26 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Ким Чен Ын на скриншоте youtube-видео

Обстрел территориальных вод ракетами, запущенными с территории КНДР, стал поводом для экстренного заявления премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ракеты были запущены рано утром в среду.

Одна ракета упала в районе префектуры Симанэ около воловины восьмого утра. Еще одна была запущена чуть раньше. Она упала за пределами японской территории.

Официальный Токио уже выступил с экстренным заявлением. Действия Пхеньяна были расценены как нарушение резолюций ООН.

Пока информации о разрушениях не поступало. На месте работают эксперты. Они выясняют, был ли нанесен ущерб. По последним данным, суда и корабли в результате ракетного удара не пострадали.