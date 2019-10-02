На Украине начались поставки электричества из России

Россия начала поставлять Украине электроэнергию. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». Местные СМИ нашли руку олигарха Коломойского, которого традиционно связывают с Зеленским.
Импортером российской электроэнергии стала компания «Юнайтед Энерджи». Она поставила около 100 МВТ электроэнергии из России.
Это первая поставка российской электроэнергии на Украину после того как официальный Киев разорвал отношения с Москвой. Возможность поставки энергоресурсов из России на Украине появилась после изменений в закон.
Как сообщают украинские СМИ, «Юнайтед Энерджи» аффилирована группой Игоря Коломойского. Его связывают с Владимиром Зеленским. Утверждается, что именно именно он помог шоумену стать президентом Украины.