На Украине начались поставки электричества из России

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2 октября 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Игорь Коломойский на скриншоте youtube-видео

Россия начала поставлять Украине электроэнергию. Об этом сообщила компания «Укрэнерго». Местные СМИ нашли руку олигарха Коломойского, которого традиционно связывают с Зеленским.

Импортером российской электроэнергии стала компания «Юнайтед Энерджи». Она поставила около 100 МВТ электроэнергии из России.

Это первая поставка российской электроэнергии на Украину после того как официальный Киев разорвал отношения с Москвой. Возможность поставки энергоресурсов из России на Украине появилась после изменений в закон.

Как сообщают украинские СМИ, «Юнайтед Энерджи» аффилирована группой Игоря Коломойского. Его связывают с Владимиром Зеленским. Утверждается, что именно именно он помог шоумену стать президентом Украины.