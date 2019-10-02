Владимир Путин рассказал о своих отношениях с Дональдом Трампом

//Политика 13+

2 октября 2019, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о своих отношениях с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом. По словам главы государства, нынешняя ситуация в Америке никак не зависит от степени общения двух президентов.

Путин подчеркнул, что внутриполитические скандалы в США начались задолго до его знакомства с Трампом, передаёт РИА Новости. При этом он отметил, что между ними никогда не было близких отношений.

«У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США», - сказал российский президент.