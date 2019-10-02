Лукашенко отказался от селфи вместе с лидером Ирана

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2 октября 2019, 13:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

селфи, на котором Лукашенко отсутствует

Президент Белоруссии не стал участвовать в совместном фото с лидерами других государств Евразийского союза. Саммит глав государств проходит в Ереване. Остальные на селфи присутствуют практически все.

Фото сделано в кулуарах саммита Евразийского союза, поэтому носит уже не партнерский, а дружеский характер. Его сделал президент Армении Никол Пашинян.

Согласие принять участие в фотосессии приняли большинство участников саммита. Помимо Пашиняна в кадр попали лидеры Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сингапура и глава ЕАК.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от совместного селфи отказался. Точно также отказом ответил иранский лидер Хасан Роухани.

«Некоторые из наших коллег любят селфи, некоторые нет», — пояснил президент Армении в подписи к снимку: «Мы также подняли тост за наших отсутствующих коллег, которые не любят селфи».

Отмечается, что на фото отсутствует также президент России Владимир Путин. Но для этого были объективные причины. Российский лидер в этот момент еще не прибыл на саммит. Он еще не прибыл из Франции, куда летал на церемонию прощания с Жаком Шираком.

Позднее Путин все-таки попал на селфи Пашиняна. Президент Армении сделал снимок в микроавтобусе. Российский лидер сидит на самом последнем пассажирском диване. Рядом с ним находится глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее отказавшийся селфироваться иранский лидер Хасан Роухани в этом селфи уже появился. Лукашенко на новом фото также нет.







