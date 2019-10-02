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2 октября 2019, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Госдума РФ

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская заявила, что 16-летнюю эко-активистку из Швеции Грету Тунберг продолжают использовать для привлечения внимания в своих личных целях.

Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

"Полагаю, удел взрослых - защищать детей от их использования в каких-либо политических (а тем более провокационных) целях, а также беречь их психику от негативной информации", - передает слова политика газета "СП".

Поклонская отметила, что Тунберг используют в политических целях "для зрелища и привлечения внимания". По её словам, "травмировать" ребёнка выступлениями на международных площадках "неэтично и недопустимо".