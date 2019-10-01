У Зеленского изъяли документы о провокации в Керченском проливе

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1 октября 2019, 19:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Скриншот youtube-видео, снятого в момент пресечения "керченской провокации"

Украинские спецслужбы забрали из офиса президента Украины документы, касающиеся провокации в Керченском проливе. В ноябре прошлого года несколько военных украинских кораблей осуществили вторжение в территориальные воды России. Моряки были задержаны. Позднее их обменяли. Вторжение произошло по вине официального Киева. Сейчас идет расседование дела.

Об изъятии документов заявил глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба. В интервью украинским СМИ он рассказал подробности расследования дела о «попытке прохода украинских боевых кораблей через Керченский пролив».

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов продится экспертиза, которая изучает эти документы», — пояснил Роман Труба.

Документы были изъяты из целого ряда ведомств. В числе документов были и те, которые хранились в архивах администрации украинского президента.

В рамках следствия по факту «керченской провокации» анализируются решения глав Украины. Поэтому глава украинского госбюро раследований назвал дело чувствительным.