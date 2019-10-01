Лукашенко и Путин заговорили о барьерах

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1 октября 2019, 18:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

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В Евразийском союзе есть барьеры. Их нужно ликвидировать. Об этом заявили лидеры России и Белоруссии. Путин и Лукашенко говорили в унисон. Но Лукашенко был менее дипломатичен и более конкретен.

Лидеры России и Белоруссии признались, что союз должен быть более открытым. Для этого нужна политическая воля.

«Особое внимание, на наш взгляд, следовало бы уделить системной работе по устранению барьеров в торговле товарами и услугами, причем в различных секторах рынка», — заявил российский президент.

В свою очередь, уже Лукашенко уточнил, барьеры существуют в особо чувствительных сферах. В качестве примера белорусский лидер привел госзакупки.