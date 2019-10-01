Пушков: Трамп обидится на Зеленского из-за отказа в расследовании

Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался предугадать реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить расследование "по делу Байдена".
"... говорит, что "по приказу из-за границы" Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится", -высказался сенатор в Twitter.
По словам Пушкова, Зеленский говорил, что поможет разобраться с делом, как только наладит контакт с прокурором. Однако на вопрос журналистов о помощи в расследовании президент Украины "резко отреагировал", отметив, что к ним это не имеет никакого отношения.