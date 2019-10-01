Пушков: Трамп обидится на Зеленского из-за отказа в расследовании

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1 октября 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков попытался предугадать реакцию президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на отказ украинского лидера Владимира Зеленского проводить расследование "по делу Байдена".

СМИ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

"... говорит, что "по приказу из-за границы" Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится", -высказался сенатор в Twitter.

По словам Пушкова, Зеленский говорил, что поможет разобраться с делом, как только наладит контакт с прокурором. Однако на вопрос журналистов о помощи в расследовании президент Украины "резко отреагировал", отметив, что к ним это не имеет никакого отношения.