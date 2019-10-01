Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

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1 октября 2019, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью. Соответствующее письмо передано в посольство Швеции в России.

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"Мне известна обеспокоенность молодежи России о проблемах глобальной экологии... Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе", - передаёт слова из сообщения РИА Новости.

Самый молодой депутат Власов отметил, что "взрослым политикам" порой очень сложно придти к компромиссу в таких жизненно важных вопросах. Политик восхищён силой воли и энергией шведской школьницы.

Ранее на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке Тунберг заявила, что мировые лидеры у неё "украли" детство из-за борьбы с глобальными проблемами экологии.