Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью. Соответствующее письмо передано в посольство Швеции в России.

Грета Тунберг объяснила прожигающий взгляд, направленный на Дональда Трампа

Грета Тунберг объяснила прожигающий взгляд, направленный на Дональда Трампа

"Мне известна обеспокоенность молодежи России о проблемах глобальной экологии... Мы как представители молодого поколения не должны молчать, когда дело касается нашего будущего, и не позволим обречь нас на вымирание. От своего имени приглашаю вас выступить с речью перед молодежью России в Государственной думе", - передаёт слова из сообщения РИА Новости.

Самый молодой депутат Власов отметил, что "взрослым политикам" порой очень сложно придти к компромиссу в таких жизненно важных вопросах. Политик восхищён силой воли и энергией шведской школьницы.

Ранее на  климатическом саммите ООН в Нью-Йорке Тунберг заявила, что мировые лидеры у неё "украли" детство из-за борьбы с глобальными проблемами экологии. 

БА

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Творчество пермских «активистов» наделало много шума в Сети. Оскорбительный ролик группы «Гражданский контроль» нарушает права граждан страны, имеющих нетрадиционную…

//новости ан

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания в бюджете области…

//новости ан