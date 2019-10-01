Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Фамилии «главных предателей» России обнародовали в Государственной Думе

, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com
фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Государственной Думе РФ огласили фамилии «главных предателей» страны. Соответствующее заявление некоторое время назад сделал Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в нижней палате парламента.

Зюганов заговорил о революции

Зюганов заговорил о революции

Как пишет портал ruinformer.com, Зюганов назвал «главными изменниками» последнего советского лидера Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, первого президента России.

Также депутат раскритиковал деятельность работающего в Екатеринбурге Ельцин Центра. Геннадий Зюганов заявил, что данное учреждение является «гнойником».

Ранее сообщалось, что лидер российских коммунистов прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о революции в госуправлении.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

Ветеран АТО поведал о диверсионной войне украинских «партизан» против ДНР и ЛНР

На территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР действуют украинские «партизанские отряды», которые осуществляют диверсии. С соответствующим заявлением выступил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин, лишенный адвокатской лицензии.

Российскую Федерацию пока спасает от распада крепкое здоровье президента Владимира Путина. Такую точку зрения озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Творчество пермских «активистов» наделало много шума в Сети. Оскорбительный ролик группы «Гражданский контроль» нарушает права граждан страны, имеющих нетрадиционную…

//новости ан

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания в бюджете области…

//новости ан