Фамилии «главных предателей» России обнародовали в Государственной Думе

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1 октября 2019, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Государственной Думе РФ огласили фамилии «главных предателей» страны. Соответствующее заявление некоторое время назад сделал Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в нижней палате парламента.

Как пишет портал ruinformer.com, Зюганов назвал «главными изменниками» последнего советского лидера Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, первого президента России.

Также депутат раскритиковал деятельность работающего в Екатеринбурге Ельцин Центра. Геннадий Зюганов заявил, что данное учреждение является «гнойником».

Ранее сообщалось, что лидер российских коммунистов прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о революции в госуправлении.