Фамилии «главных предателей» России обнародовали в Государственной Думе

В Государственной Думе РФ огласили фамилии «главных предателей» страны. Соответствующее заявление некоторое время назад сделал Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в нижней палате парламента.
Как пишет портал ruinformer.com, Зюганов назвал «главными изменниками» последнего советского лидера Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, первого президента России.
Также депутат раскритиковал деятельность работающего в Екатеринбурге Ельцин Центра. Геннадий Зюганов заявил, что данное учреждение является «гнойником».
Ранее сообщалось, что лидер российских коммунистов прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о революции в госуправлении.