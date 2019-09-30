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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В МИД пообещали достойный ответ на новые санкции США

, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Введенные в понедельник администрацией Соединенных штатов антироссийские санкции не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России. 

США ввели новые санкции против РФ

США ввели новые санкции против РФ

В заявлении значится, что новая порция санкций в отношении граждан РФ, организаций и судов вызвала у российского Министерства "крайнее недоумение". Американских политиков призвали прекратить "бестолковые игры в санкции".

По словам российских дипломатов, под "антироссийский выпад", который "не останется без ответа", подведены "произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, несколько воздушных и морских судов".

"Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным", - отмечается в сообщении ведомства.

АС

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