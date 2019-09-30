Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Кремль прокомментировал «государственные задачи» главы Калмыкии на Донбассе

, 17:58 [ «Аргументы Недели», ]

Дмитрий Песков со скриншота youtube-видео
Дмитрий Песков со скриншота youtube-видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о «государственных задачах» на Донбассе. Ранее об их выполнении заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

По словам Пескова, никаких специальных государственных задач, которые имеют отношение к востоку Украины Бату Хасиков не выполнял.

«Возможно, он выполнял другие задачи. Но почему бы вам не адресовать этот вопрос именно ему», — пояснил пресс-секретарь президента России.

О выполнении государственных задач заявил непосредственно сам глава Калмыкии. Это произошло в обращении к жителям республики. Таким образом Бату Хасиков пытался объяснить, почему он назначил исполняющим обязанности мэра столицы Калмыкии, Элисты, бывшего ИО главы ДНР.

//картина дня

Политика

Зеленский резко парировал на вопрос о Трампе

Зеленский резко парировал на вопрос о Трампе

Президент Украины ответил резкостью журналистам, которые спросили его будет ли удовлетворена просьба Трампа. Информация об этом всплыла после публикации расшифровки телефонного разговора американского и украинского лидеров.

Москва не исключает ответных визовых мер после недавних действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Москва не исключает ответных визовых мер после недавних действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

Иркутские депутаты решили премировать чиновников за хорошую работу во время ликвидацию последствий паводка. С легкой руки парламентариев Заксобрания…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актриса Елена Корикова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому. "Есть ли у деятелей искусства в нашей стране хоть какое-то право на защиту от нападок желтой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Мария Захарова объяснила, почему Сергей Лавров не развернул самолет над Атлантикой по пути в США на заседание Генассамблеи ООН после отказа американских властей…