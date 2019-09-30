Кремль прокомментировал «государственные задачи» главы Калмыкии на Донбассе

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30 сентября 2019, 17:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Дмитрий Песков со скриншота youtube-видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о «государственных задачах» на Донбассе. Ранее об их выполнении заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

По словам Пескова, никаких специальных государственных задач, которые имеют отношение к востоку Украины Бату Хасиков не выполнял.

«Возможно, он выполнял другие задачи. Но почему бы вам не адресовать этот вопрос именно ему», — пояснил пресс-секретарь президента России.

О выполнении государственных задач заявил непосредственно сам глава Калмыкии. Это произошло в обращении к жителям республики. Таким образом Бату Хасиков пытался объяснить, почему он назначил исполняющим обязанности мэра столицы Калмыкии, Элисты, бывшего ИО главы ДНР.