Китайские СМИ называют преемника Путина

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30 сентября 2019, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский портал Sohu в качестве преемника Владимира Путина на посту президента назвал министра обороны России Сергея Шойгу. По мнению китайских журналистов, он обладает авторитетом в армии и популярностью у россиян.



Китайцы считают, что Шойгу сможет справиться и с экономикой, и с международными вопросами, и будет жёстче вести диалог с американцами, что на руку китайцам, которые ведут с ними торговые войны.



Однако китайские прорицатели не учли, что Путин не любит простых сценариев, и заранее не называет своего преемника, потому что, наверное, сам пока его не знает. По словам президента, он уже 15 лет размышляет над этим вопросом. Также по правилам кремлёвских многоходовок засвеченный заранее претендент автоматически покидает список преемников.



