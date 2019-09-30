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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В МИД РФ заявили о развязывании Вашингтоном "визовой войны"

, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com
globallookpress.com

Москва не исключает ответных визовых мер после недавних действий Вашингтона, однако не стоит забывать, что визовую войну развязали США. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, невыдача американской стороной виз ряду членов российской делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - и есть ни что иное, как объявление визовой войны.

Он также заявил, что эта война идет в одностороннем порядке, а Москва уже давно испытывает проблемы при отправке российских дипломатических представителей в США как в длительные, так и в краткосрочные командировки.

Рябков отметил, что в России не раз предлагали американским коллегам договариваться, а не действовать по принципу "око за око": "Пока не получается. Видимо, приоритеты у тех, кто определяет российскую политику в США, другие".

АС

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