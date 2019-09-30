Зеленский резко парировал на вопрос о Трампе

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30 сентября 2019, 17:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео встречи Зеленского и Трампа

Президент Украины ответил резкостью журналистам, которые спросили его будет ли удовлетворена просьба Трампа. Информация об этом всплыла после публикации расшифровки телефонного разговора американского и украинского лидеров.

Украина не будет вести расследований по приказу других стран. Такой общий смысл ответа Зеленского.

«Мы независимая страна», — заявил президент Украины: «Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне».

Украинские журналисты отметили тон, с которым отвечал Владимир Зеленский. Он был резок.

Судя по всему, события последних дней заставили президента Украины изрядно понревничать.

На прошлой неделе Соединенные Штаты опубликовали разговор Трампа и Зеленского, который произошел в июле.

В ходе беседы Трамп намекнул коллеге, что было бы неплохо, если бы на Украине инициировали расследование против сына Джо Байдена. Байден является основным конкурентом нынешнего президента США на выборах, которые пройдут в 2020 году.

Впрочем, эти обстоятельства важны только для Соединенных Штатов. Для Зеленского стали проблемой его собственные слова, которые стали известны благодаря расшифровке. Президент Украины нелестно отзывался о европейских лидерах, с которыми встречался. Это возмутило страны Европы и значительно ослабило позиции Украины.