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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Эксперты рассказали, что режим Саакашвили может вернуться в Грузию

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили недавно заявил, что в ближайшие месяцы он планирует вернуться в Грузию, чтобы «восстановить ее государственность».

Эксперт Нино Бурджанадзе рассказала в эфире НСН, что стране следует ждать возвращения не самого бывшего президента, а «коллективного Саакашвили»:
«Лично он не сможет вернуться к власти и возглавить Грузию. Но если сегодняшняя грузинская власть будет продолжать такую же политику, как ведется сейчас, то существует опасность возвращения "коллективного Саакашвили". То есть, действительно, существует опасность появления серьезной прозападной и откровенно антироссийской коалиции во власти. Поэтому меня больше волнует проблема "коллективного Саакашвили", чем самого Саакашвили, потому что я считаю, что у него вообще ни какого шанса вернуться в грузинскую политику - нет», - сказала Бурджанадзе.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он уже осужден на тюремные сроки. Также бывший президент объявлен в розыск, поэтому его задержат сразу, как только он пересечет границу.

Ранее Мамука Бахтадзе, премьер-министр Грузии, озвучил ущерб от потери российских туристов. Сайт Актуальные Новости пишет, что по словам экспертов за июль значительно сократились доходы в сфере туризма в связи с запретом Владимира Путина на совершение российскими авиакомпаниями рейсов в Грузию.

bl

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