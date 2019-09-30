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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Глава Калмыкии проговорился об участии в войне на Донбассе?

, 15:59 [ «Аргументы Недели», ]

Бату Хасиков со скриншота youtube-видео, снятого на Донбассе
Бату Хасиков со скриншота youtube-видео, снятого на Донбассе

Попытка оправдания скандального назначения бывшего ИО главы ДНР Дмитрия Трапезникова мэром Элисты может превратиться в скандал. Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с обращением в адрес жителей республики. Чиновник признался, что вместе с Трапезниковым выполнял государственные задачи.

Все началось со скандала с неоднозначным назначением. В четверг 26 сентября исполняющим обязанности мэра Элисты был назначен Дмитрий Трапезников. Никакого отношения к городу он не имел. Ранее был известен назначением на пост исполняющего обязанности главы ДНР после гибели Александра Захарченко.

Назначение вызвало бурю негодования в Калмыкии. В самой Элисте даже прошел митинг, в котором требовали отставки назначенца. В ситуацию был вынужден вмешаться глава Калмыкии Бату Хасиков. Он записал официальное обращение в адрес жителей, и тут же попал в весьма двусмысленное положение.

«Несколько лет назад я познакомился с Дмитрием Трапезниковым», — объяснился Бату Хасиков: «Мы вместе работали, вместе выполняли государственные задачи».

Это заявление о совместном выполнении государственных задач и вызвало вопросы. Родившийся в Краснодаре Трапезников уехал в Донецк в 1982 году. До 2014 года занимал ряд должностей. С начала войны пошел в ополчение. Потом попал в администрацию главы ДНР. На должность ИО главы официального Донецка Трапезников попал из кресла заместителя председателя донецкого кабмина. Позднее назначение Трапезникова исполняющим обязанности было признано незаконным.

В официальной биографии Бату Хасикова Донецка нет. Он известен, как профессиональный спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Был сотрудником правоохранительных органов в Калмыкии. Потом избрался в местный парламент, откуда пересел в кресло сенатора в Совете Федерации. Позднее Хасиков перешел в Росмолодежь, а в 2019 году стал главой республики.

Какие именно государственные задачи Хасиков выполнял вместе с Трапезниковым неизвестно. В тексте обращения глава Калмыкии говорит, что был на Донбассе: «Я лично видел какие там (на Донбассе) были разрушения». Но в этих словах политик мог напомнить о своем визите в ДНР в 2018 году.

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