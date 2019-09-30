Захарова уверена, что другие страны перестанут доверять США

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30 сентября 2019, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предположила, что из-за публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины в других странах будут меньше доверять Америке.

Руководство других стран в дальнейшем станет настороженно относиться к переговорам с Соединёнными Штатами после того, как представители Демократической партии рассекретили детали переговоров Трампа и Зеленского, считает Захарова. «После этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», - передаёт слова дипломата «Свободная пресса».