В Крыму ожидают делегацию представителей западных стран

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29 сентября 2019, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Крупная делегация из западных стран, в составе которой находятся представители Соединенных штатов и Германии, прибывает на полуостров Крым с ознакомительным визитом в воскресенье, 29 сентября.

Об этом сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель, передает РИА Новости. В состав делегации также вошли представители Нидерландов, Бельгии и Норвегии.

"В субботу, 28 сентября, мы уже встретили одного из членов делегации. А сегодня поздно вечером прилетят остальные. Визит делегации на территорию Республики Крым продлится до 6 октября", - сообщил депутат.

По словам Гемпеля, иностранцам предстоит знакомство с культурой народов полуострова, его героическим прошлым, встреча со студентами и парламентариями, посещение "Артека", "Концлагеря "Красный" и многое другое.