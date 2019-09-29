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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Крыму ожидают делегацию представителей западных стран

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Крупная делегация из западных стран, в составе которой находятся представители Соединенных штатов и Германии, прибывает на полуостров Крым с ознакомительным визитом в воскресенье, 29 сентября.

Об этом сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель, передает РИА Новости. В состав делегации также вошли представители Нидерландов, Бельгии и Норвегии.

"В субботу, 28 сентября, мы уже встретили одного из членов делегации. А сегодня поздно вечером прилетят остальные. Визит делегации на территорию Республики Крым продлится до 6 октября", - сообщил депутат.

По словам Гемпеля, иностранцам предстоит знакомство с культурой народов полуострова, его героическим прошлым, встреча со студентами и парламентариями, посещение "Артека", "Концлагеря "Красный" и многое другое.

АС

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Крупная делегация из западных стран, в составе которой находятся представители Соединенных Штатов и Германии, прибывает на полуостров Крым с ознакомительным визитом в воскресенье, 29 сентября.

Крупная делегация из западных стран, в составе которой находятся представители Соединенных Штатов и Германии, прибывает…

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