Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Захарова заявила об опасности переговоров с США

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Это стало очевидно после публикации телефонного разговора президентов США и Украины. 

На Украине требуют от Зеленского рассекретить переговоры с Путиным

На Украине требуют от Зеленского рассекретить переговоры с Путиным

По ее словам, сказанным в программе "Большая игра" на Первом канале, подобный поступок Соединенных Штатов Америки меняет и картину, и форму отношений между странами, а также - между лидерами и политиками.

"Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - сказала Захарова, которую цитирует агентство ТАСС.

Напомним, ранее на этой неделе Белый дом обнародовал расшифровку телефонных переговоров между лидерами США и Украины. Демократы в палате представителей Конгресса начали процедуру импичмента Дональда Трампа.

Кроме того, теперь, как уже сообщали "АН", от Зеленского на Украине требуют опубликовать стенограммы бесед с президентом России Владимиром Путиным. Две петиции об этом появились на сайте президента Незалежной.

АС

//картина дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг свои слова о том, что Киев намерен восстановить официальные пассажирские перевозки в Крым. Криклий…

Крупная делегация из западных стран, в составе которой находятся представители Соединенных Штатов и Германии, прибывает на полуостров Крым с ознакомительным визитом в воскресенье, 29 сентября.

Крупная делегация из западных стран, в составе которой находятся представители Соединенных Штатов и Германии, прибывает…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве на проспекте Академика Сахарова в эти минуты начинается митинг оппозиции в поддержку фигурантов «московского дела». По информации «Белого счётчика», за полчаса…

//новости ан

//новости ан

Композитор и певец Леонид Агутин опубликовал фото их с Анжеликой Варум 20-летней дочери Лизы. Подписчики музыканта в Инстаграм теперь гадают, на кого девушка похожа.

//новости ан

Новое творение Бориса Гребенщикова вызвало бурную реакцию в Сети. Один из старейших российских рокеров дано не радовал публику своими новыми песнями и вот сочинил…

//новости ан

Сегодня на проспекте Сахарова пройдёт митинг за прекращение так называемого «московского дела». Акция согласована и правоохранительные органы уже готовы встретить мирный…