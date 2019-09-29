Захарова заявила об опасности переговоров с США

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29 сентября 2019, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Это стало очевидно после публикации телефонного разговора президентов США и Украины. На Украине требуют от Зеленского рассекретить переговоры с Путиным

По ее словам, сказанным в программе "Большая игра" на Первом канале, подобный поступок Соединенных Штатов Америки меняет и картину, и форму отношений между странами, а также - между лидерами и политиками.

"Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - сказала Захарова, которую цитирует агентство ТАСС.

Напомним, ранее на этой неделе Белый дом обнародовал расшифровку телефонных переговоров между лидерами США и Украины. Демократы в палате представителей Конгресса начали процедуру импичмента Дональда Трампа.

Кроме того, теперь, как уже сообщали "АН", от Зеленского на Украине требуют опубликовать стенограммы бесед с президентом России Владимиром Путиным. Две петиции об этом появились на сайте президента Незалежной.