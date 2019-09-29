Захарова заявила об опасности переговоров с США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Это стало очевидно после публикации телефонного разговора президентов США и Украины.
По ее словам, сказанным в программе "Большая игра" на Первом канале, подобный поступок Соединенных Штатов Америки меняет и картину, и форму отношений между странами, а также - между лидерами и политиками.
"Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - сказала Захарова, которую цитирует агентство ТАСС.
Напомним, ранее на этой неделе Белый дом обнародовал расшифровку телефонных переговоров между лидерами США и Украины. Демократы в палате представителей Конгресса начали процедуру импичмента Дональда Трампа.
Кроме того, теперь, как уже сообщали "АН", от Зеленского на Украине требуют опубликовать стенограммы бесед с президентом России Владимиром Путиным. Две петиции об этом появились на сайте президента Незалежной.