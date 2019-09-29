Офис Зеленского попался на лжи о его разговоре с Трампом

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29 сентября 2019, 16:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео

В стенограмме «июльского разговора» Трамп не поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины. Хотя ранее эту поддержку президента США декларировала администрация Владимира Зеленского. По итогам его разговора с американским лидером «Аргументы недели» нашли нестыковки в заявлениях пресс-службы президента Украины и стенограмме самой беседы.

Еще в июле казалось, это проходная новость. Трамп поговорил с Зеленским по телефону. Пресс-служба украинского президента опубликовала релиз по итогам беседы. Сухие формулировки обозначили лишь темы разговора и больше констатировали сам факт беседы.

Но на минувшей неделе разгорелся скандал. Из-за того телефонного звонка демократы инициировали импичмент Трампа и спровоцировали его на публикацию стенограммы.

Сравнение текста пресс-релиза администрации Зеленского с текстом расшифровки оказалось не в пользу официального Киева. Оказалось, пресс-служба существенно приукрашивает события.

Текст пресс-службы опубликован на сайте Зеленского. Расшифровку разговора инициировал президент США Дональд Трамп.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗЕЛЕНСКОГО от 25 июля 2019 года

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии «Слуга Народа».

ИЗ СТЕНОГРАММЫ РАЗГОВОРА ТРАМПА С ЗЕЛЕНСКИМ

ТРАМП: Поздравляю с великолепной победой (на парламентских выборах — прим. «Ленты.ру»). Мы в Соединенных Штатах наблюдали за ними и видели, что вы проделали потрясающую работу. Вы были среди отстающих, в вас никто не верил, однако вы одержали победу. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

КОММЕНТАРИЙ: Дональд Трамп не поздравлял Украину с «успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов». Президент США поздравил с победой непосредственно Зеленского.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗЕЛЕНСКОГО от 25 июля 2019 года

«Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».

ИЗ СТЕНОГРАММЫ РАЗГОВОРА ТРАМПА С ЗЕЛЕНСКИМ

ТРАМП: я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, и его отстранили, а это несправедливо по отношению к нему. Многие об этом говорят — что, мол, они отстранили от дел хорошего прокурора, и на это повлияли плохие люди.

ЗЕЛЕНСКИЙ: Я хотел рассказать вам о прокуроре. Во-первых, я все понимаю, я в курсе ситуации. После того как мы получили подавляющее большинство в нашем парламенте, новый генеральный прокурор будет на сто процентов моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом, и начнет работу в качестве главы ведомства в сентябре.

КОММЕНТАРИЙ: Про улучшение имиджа Украины в стенограмме Трамп не говорил ничего. Его интересовало расследование дело сына Джо Байдена. Байден считается основным конкурентом нынешнего президента США на выборах в 2020 году.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗЕЛЕНСКОГО от 25 июля 2019 года

«Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране».

ИЗ СТЕНОГРАММЫ РАЗГОВОРА ТРАМПА С ЗЕЛЕНСКИМ

КОММЕНТАРИЙ: Судя по стенограмме, вопросы сувернитета и территориальной целостности в стенограмме не поднимались. Зеленский даже не упоминал Донбасс. Про Крым президент Украины даже не думал вспоминать.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗЕЛЕНСКОГО от 25 июля 2019 года

«Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию».

ИЗ СТЕНОГРАММЫ РАЗГОВОРА ТРАМПА С ЗЕЛЕНСКИМ

ЗЕЛЕНСКИЙ (отвечая на намеки Трампа о том, что США делают для Украины больше, чем Европа): Вы абсолютно правы. Вы правы не на 100, на 1000 процентов. Я встречался и говорил с Ангелой Меркель. Я встречался с Макроном. Я говорил им, что они делают недостаточно. Санкции не работают. Европейские лидеры делают для Украины меньше, чем им следовало бы. По идее, Евросоюз должен быть нашим основным международным партнером, но на самом деле Соединенные Штаты делают для нас куда больше. Куда больше, чем Евросоюз, особенно если мы говорим о санкционном давлении на Россию.

КОММЕНТАРИЙ: На самом деле, Владимир Зеленский больше лебезил перед Трампом, а не благодарил его. Впрочем, при изрядной доле иронии в словах президента Украины можно увидеть формулировки именно благодарности.

PS: В конце информационного сообщения пресс-службы Владимира Зеленского говорится о том, что стороны договорились предметно обсудить практические вопросы взаимодействия.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США. Трамп предложил Зеленскому созвониться с его адвокатом, а также генпрокурором. Кроме того, он пообещал «все устроить», когда Зеленский соберется приехать в Вашингтон.