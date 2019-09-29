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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине требуют от Зеленского рассекретить переговоры с Путиным

, 14:16 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот youtube-видео
скриншот youtube-видео

Сразу две петиции появились на сайте президента Украины в соответствующем разделе. От Зеленского требуют опубликовать стенограммы бесед с президентом России Владимиром Путиным.

Обе петиции напоминают о недавнем прецеденте. Дональд Трамп опубликовал стенограмму июльского разговора с Владимиром Зеленским. Это вызвало большой международный скандал.

«Учитывая дипломатический скандал, который связан с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США и т. д., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным», — сформулировал свое требование автор одной из петиций. Оригинальный текст написан на украинском языке, тут приводится перевод: «Подчеркиваем, что Вы - президент Украины, а не частное лицо, поэтому эти разговоры не являются и не могут быть личными частными разговорами».

«Народ Украины требует от Вас выложить стенограмму Ваших переговоров с Путиным. Народ Украины требует от Вас сообщить ту цену, что он заплатил или заплатит за освобождение украинских граждан», — дублирует требование автор второй петиции. Она уже написана на русском языке: «Сделайте шаг к настоящей демократии!»

Петиция на украинском языке гражданам Украины понравилась больше. На момент написания этого текста она набрала 228 голосов. За русскоязычное требование проголосовали 79 человек. Голосование еще только началось и количество подписантов постоянно увеличивается в обоих случаях.

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