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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Киев решил восстановить транспортное сообщение с Крымом

, 13:26 [ «Аргументы Недели», ]

Владислав Криклий на скриншоте youtube-видео
Владислав Криклий на скриншоте youtube-видео

На Украине запустят легальное транспортное сообщение с крымским полуостровом. Об этом заявил глава украинского министерство инфраструктуры Владислав Криклий в интервью украинским СМИ. Похоже, Киев начинает прощаться со своей идеей-фикс возвращения Крыма.

Уже сейчас на крымском участке российско-украинской границы строятся новые контрольно-пропускные пункты «Чонгар» и «Каланчак». На первом этапе оборудуют режимную зону. На втором планируется построить зону сервиса с автовоказалами и центрами предоставления госуслуг.

Заказчиком проекта стали железнодорожники — компания «Укрзализница». Поручение дал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. В дальнейшем планируется запуск официальных пассажирских перевозок.

Последние события международной политики, в центре которых оказалась Украина, значительно ослабили позиции официального Киева. Дональд Трамп рекомендовал Зеленскому помириться с Путиным. В Европе все громче звучат призывы отказаться от санкций против официальной Москвы, так как они наносят больше вреда экономике европейский стран, чем России.

Киев со своими требованиями ужесточения санкций в Европе уже вызывает раздражение. Как сообщают украинские СМИ, на одной из политических площадок в Европе представители украинской делегации были "обложены матом", когда в очередной раз начали поднимать "крымский вопрос".

Закрытие крымского участка границы и запрет на въезд в Крым было одним из ключевых точек украинской политики. Въезжающие на полуостров становились для Киева персоной нон-грата.

 

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