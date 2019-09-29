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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков предупредил Зеленского о проблемах с Меркель после его слов

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Совета Федерации
фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации России Алексей Пушков отреагировал на слова Владимира Зеленского в опубликованном разговоре с Дональдом Трампом о том, что его не устраивает помощь, которую Германия оказывает Украине.

СМИ: Зеленского не устраивает помощь Германии

СМИ: Зеленского не устраивает помощь Германии

"После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином. Немцам явно не понравился пассаж, где Трамп говорит, что «Меркель много говорит, но мало делает», а Зеленский отвечает: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов", - высказался сенатор в Twitter.

По его словам, канцлер Германии точно "не оценит" высказывания украинского лидера.

Ранее сообщалось, что посол в Берлине Андрей Мельник пытается защитить президента и утверждает, что Владимир Зеленский "высоко ценит огромный личный вклад" Меркель.

БА

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