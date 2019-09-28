Трамп использовал Порошенко в борьбе с Байденом

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28 сентября 2019, 19:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот видео из twitter Дональда Трампа

Президент США опубликовал предвыборное видео. Ролик критикует основного конкурента Дональда Трампа в грядущих выборах и напоминает о связях Байдена с Украиной.

Видео показывает Джо Байдена в компании с Петром Порошенко, Арсением Яценюком и напоминает: «Джо Байден обещал один миллиард долларов, если они уволят прокурора, который расследует дело компании его сына».

Эти утверждения подкрепляются цитатой самого Байдена: «Если прокурор не будет уволен, вы не получите денег».

После этого закадровый голос поясняет, что демократы инициировали импичмент после просьбы Трампа о расследовании коррупционного дела, с которой он обратился к властям Украины.

Ролик опубликован в twitter президента США. Он предлагает голосовать за Дональда Трампа в 2020 году. Именно тогда состоятся президентские выборы. Джо Байден считается основным конкурентом нынешнего американского лидера.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.