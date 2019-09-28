В США рассказали о секретном разговоре Трампа и Лаврова

В Соединённых Штатах рассекретили разговор президента США Дональда Трампа с экс-послом России Сергеем Кисляковым и российским министром иностранных дел Сергея Лаврова.
Разговор состоялся в 2017 году. Тогда Трамп заявил, что он не переживает из-за возможного вмешательства России в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году, поскольку ранее Вашингтон предпринимал подобные действия относительно других стран, передаёт Lenta.Ru.
Сообщается, что в Белом доме старались скрыть содержание этого разговора и, в частности, высказывания Трампа. По итогам встречи к меморандуму допустили лишь несколько должностных лиц.