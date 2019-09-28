В США рассказали о секретном разговоре Трампа и Лаврова

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28 сентября 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Соединённых Штатах рассекретили разговор президента США Дональда Трампа с экс-послом России Сергеем Кисляковым и российским министром иностранных дел Сергея Лаврова.

Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют

Разговор состоялся в 2017 году. Тогда Трамп заявил, что он не переживает из-за возможного вмешательства России в выборы президента Соединённых Штатов в 2016 году, поскольку ранее Вашингтон предпринимал подобные действия относительно других стран, передаёт Lenta.Ru.

Сообщается, что в Белом доме старались скрыть содержание этого разговора и, в частности, высказывания Трампа. По итогам встречи к меморандуму допустили лишь несколько должностных лиц.