Руководители края приняли участие в отчетно-выборной конференции профсоюзов

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27 сентября 2019, 21:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в XXIX отчетно-выборной конференции Союза «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».

В составе президиума были также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель краевого профобъединения, депутат ГД РФ Светлана Бессараб.

Приветствуя участников мероприятия, Вениамин Кондратьев отметил:

- Новый уровень жизни на Кубани – наша общая задача. Вы влияете на ситуацию внутри ваших предприятий, а значит, на стабильность и экономическое развитие всего края. У наших профсоюзов есть своя принципиальная позиция, и за это вам большое спасибо.

Глава региона также подчеркнул, что сегодня в рядах профсоюзов большой процент молодежи, поэтому задача организаций – показать, что решение проблем осуществимо через диалог. Профсоюзы имеют возможность участвовать в законодательном процессе и влияют на правовое поле региона. Губернатор призвал их активно участвовать в работе по данному направлению.

О вкладе профсоюзов в развитие правовой базы в своем выступлении сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко:

- Со многими из вас мы встречаемся на заседаниях экспертно-консультативных советов при постоянных комитетах ЗСК. Вы участвуете в экспертизе краевых и федеральных законопроектов. Все это значительно повышает качество нашей законотворческой работы. За годы своего существования кубанское профсоюзное движение стало надежным советником и другом сотен тысяч человек. Справедливым и всегда готовым прийти на помощь.

Руководитель Заксобрания поблагодарил профсоюзы за непростой труд по защите прав и интересов людей, отметив также, что в число парламентариев в свое время были выбраны представители двух краевых профсоюзных организаций – Светлана Бессараб, возглавляющая сейчас региональное профобъединение и в то же время представляющая интересы жителей края в Государственной Думе, и депутат ЗСК четырех созывов подряд Геннадий Шабунин. Их деятельность в кубанском парламенте была продуктивной.

Далее участники конференции приступили к рассмотрению вопросов повестки дня, в числе которых – выборы председателя краевого профобъединения.