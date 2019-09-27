Лавров провел встречу с Помпео в Нью-Йорке

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27 сентября 2019, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных штатов Америки Майком Помпео прошла сегодня в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Переговоры политиков прошли в зале консультаций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Перед этим Помпео встретился с министрами иностранных дел Австралии, Индии и Японии, отмечает РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что министры будут вынуждены начать данную встречу с обсуждения вопроса об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, а также новых санкций.