Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Лавров провел встречу с Помпео в Нью-Йорке

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных штатов Америки Майком Помпео прошла сегодня в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Переговоры политиков прошли в зале консультаций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Перед этим Помпео встретился с министрами иностранных дел Австралии, Индии и Японии, отмечает РИА Новости.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что министры будут вынуждены начать данную встречу с обсуждения вопроса об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, а также новых санкций.

АС

//картина дня

В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект Министерства финансов о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что большая часть…

//новости ан

В Петербурге родители дали имя новорожденной дочке Россия. Девочке родилась в семье Русских. Отец малышки рассказал, что в семье обдуманно выбрали имя дочке. Россия…

//новости ан

Посягательства на честь и достоинство силовиков должны быть наказуемы, решили в МВД и подготовили законопроект, который предполагает блокировку неуважительных постов…

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал…

//новости ан

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

//новости ан

//новости ан

//новости ан