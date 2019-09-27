"Опасно": в Киеве отказались восстанавливать авиасообщение с Россией

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27 сентября 2019, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на сегодняшний день нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Российской Федерацией, так как это "опасно".

По его словам, чтобы предложить восстановление авиасообщения с Россией, надо иметь "суицидальный настрой". Поскольку, как отметил Криклий, Москва и Киев в настоящий момент находятся "в состоянии войны".

"Пока Россия остается страной-агрессором, мы в состоянии войны, и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для Украины", - отметил он, упомянув крушение малазийского боинга, как указание на вину РФ.

Кроме того, Криклий полагает, что восстановление прямого авиасообщения с Россией покажет миру отсутствие конфликта между Россией и Украиной, из-за чего с России могут быть сняты международные санкции.