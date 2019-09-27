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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Москва предлагает проводить заседания Первого комитета Генассамблеи ООН не в США - в качестве ответа на невыдачу американских виз представителям делегации РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, отказ выдать визы членам российской делегации является проявлением "американского высокомерия", от которого страдает не только Москва. Российский МИД ждет реакции мирового сообщества на данное предложение.

"Мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания проводились не в Нью-Йорке, не на территории США. Посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества", - подчеркнул Рябков.

АС

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