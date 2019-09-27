Секретарь СНБО Украины подал в отставку

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27 сентября 2019, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе президентского офиса.

Как отмечается, заявление на имя главы украинского государства Владимира Зеленского было подано непосредственно перед отъездом президента Украины на сессию Генеральной ассамблеи ООН в американский Нью-Йорк.

Президент Украины подписал указ о назначении бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем СНБО в конце мая. Господин Данилюк сменил Александра Турчинова, который подал в отставку из-за смены президента.

Ранее одно из украинских изданий со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Данилюк подал в отставку потому, что, по информации издания, он планирует занять пост посла Украины в Великобритании или США.