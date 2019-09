Трамп назвал превосходным разговор с Зеленским

Июльский разговор с Зеленским, уже наделавший много шуму во всем мире, опять стал поводом для цитирования Дональда Трампа. Он охарактеризовал телефонную беседу идеальной или превосходной. Судя по следующему твитту, президент США нервничает из-за шума, который был им спровоцирован.

«ЭТО БЫЛ ПРЕВОСХОДНЫЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ», — именно так, с использованием заглавных букв, написал Дональд Трамп.

Заглавные буквы в тексте ассоциируются с эмоциональным всплеском, похожим на крик в обычной речи. Уже через четыре минуты стали понятны причины для эмоций. В конгрессе зачитали расшифровку телефонной беседы. Трамп назвал текст искаженным.

«Представитель демократов Адам Шифф полностью расшифровал мой разговор с президентом Украины и прочитал его Конгрессу и миллионам», — написал Трамп в следующей записи в twitter: «Он должен уйти в отставку и подвергнуться расследованию. Он занимается этим уже два года. Он больной человек! Звучит ужасно, и я чувствую себя виноватым. ОН БЫЛ В ОТЧАЯНИИ, И ЕГО ПОЙМАЛИ. Поэтому Адам Шифф солгал конгрессу и попытался обмануть американскую общественность. Он занимается этим уже два года. Я призываю его немедленно уйти из Конгресса, основываясь на этом мошенничестве!»

Разговор Трампа с Зеленским приобрел скандальную известность после обвинений в адрес президента США. Это стало поводом для попытки инициации процедуры импичмента.

Дональд Трамп ответил публикацией стенограммы. Это стало поводом для скандала планетарного масштаба. Как правило, беседы лидеров разных стран засекречиваются.

