Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Трамп назвал превосходным разговор с Зеленским

, 17:18 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот youtube-видео
скриншот youtube-видео

Июльский разговор с Зеленским, уже наделавший много шуму во всем мире, опять стал поводом для цитирования Дональда Трампа. Он охарактеризовал телефонную беседу идеальной или превосходной. Судя по следующему твитту, президент США нервничает из-за шума, который был им спровоцирован.

«ЭТО БЫЛ ПРЕВОСХОДНЫЙ РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ», — именно так, с использованием заглавных букв, написал Дональд Трамп.

Заглавные буквы в тексте ассоциируются с эмоциональным всплеском, похожим на крик в обычной речи. Уже через четыре минуты стали понятны причины для эмоций. В конгрессе зачитали расшифровку телефонной беседы. Трамп назвал текст искаженным.

«Представитель демократов Адам Шифф полностью расшифровал мой разговор с президентом Украины и прочитал его Конгрессу и миллионам», — написал Трамп в следующей записи в twitter: «Он должен уйти в отставку и подвергнуться расследованию. Он занимается этим уже два года. Он больной человек! Звучит ужасно, и я чувствую себя виноватым. ОН БЫЛ В ОТЧАЯНИИ, И ЕГО ПОЙМАЛИ. Поэтому Адам Шифф солгал конгрессу и попытался обмануть американскую общественность. Он занимается этим уже два года. Я призываю его немедленно уйти из Конгресса, основываясь на этом мошенничестве!»

Разговор Трампа с Зеленским приобрел скандальную известность после обвинений в адрес президента США. Это стало поводом для попытки инициации процедуры импичмента.

Дональд Трамп ответил публикацией стенограммы. Это стало поводом для скандала планетарного масштаба. Как правило, беседы лидеров разных стран засекречиваются.

//картина дня

В мире

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Выявлен возможный вариант перерастания конфликта в Донбассе в Третью мировую

Вооруженный конфликт на территории Донбасса способен перерасти в Третью мировую. Об этом говорится в материале, который появился некоторое время назад на страницах отечественной интернет-прессы.

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины в американские выборы в США 2016 года и посоветовал никого не обвинять на "основании слухов".

Адвокат президента Соединённых Штатов Руди Джулиани заявил, что нашёл прямые доказательства вмешательства Украины…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил найти авторов лжесообщений о жертвах пожара в торговом центре "Гранд Парк" и того, кто, снимая пожар, припевал…

//новости ан

Острые дебаты разгорелись в Сейме Латвии. Повод – поправки министерства образования, предусматривающие перевод всех детских садов Латвии на государственный язык.

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан