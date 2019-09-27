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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Матвиенко разочаровалась в Зеленском

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia
Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Председатель Совфеда Вадентина Матвиенко рассказала, что у неё начало появляться разочарование относительно действий президента Украины Владимира Зеленского.

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«Сейчас начало появляться разочарование, вызванное его бездействием, за которое он уже несет персональную ответственность», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что после избрания Зеленского на пост главы Украины многие ожидали, что он остановит обстрелы в Донбассе, а также прикажет отвести тяжёлую технику от линии соприкосновения, передаёт МК.

При этом председатель Совфеда напомнила, что отношения между Киевом и Москвой при новом президенте сдвинулись с мёртвой точки.

АБ

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