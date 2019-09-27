Матвиенко разочаровалась в Зеленском

Председатель Совфеда Вадентина Матвиенко рассказала, что у неё начало появляться разочарование относительно действий президента Украины Владимира Зеленского.
«Сейчас начало появляться разочарование, вызванное его бездействием, за которое он уже несет персональную ответственность», - сказала Матвиенко.
Она отметила, что после избрания Зеленского на пост главы Украины многие ожидали, что он остановит обстрелы в Донбассе, а также прикажет отвести тяжёлую технику от линии соприкосновения, передаёт МК.
При этом председатель Совфеда напомнила, что отношения между Киевом и Москвой при новом президенте сдвинулись с мёртвой точки.