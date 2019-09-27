Матвиенко разочаровалась в Зеленском

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27 сентября 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Председатель Совфеда Вадентина Матвиенко рассказала, что у неё начало появляться разочарование относительно действий президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский объяснил, почему Украина не стала ядерной державой

«Сейчас начало появляться разочарование, вызванное его бездействием, за которое он уже несет персональную ответственность», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что после избрания Зеленского на пост главы Украины многие ожидали, что он остановит обстрелы в Донбассе, а также прикажет отвести тяжёлую технику от линии соприкосновения, передаёт МК.

При этом председатель Совфеда напомнила, что отношения между Киевом и Москвой при новом президенте сдвинулись с мёртвой точки.