Глава Минздрава Чечни рассказал о заболевании Кадырова

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27 сентября 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вконтакте

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на информацию о плохом самочувствии главы Республики Рамзана Кадырова. Глава министерства рассказал о его состоянии.

Сулейманов заявил, что считает необходимым внести ясно в вопросы состоянии здоровья Рамзана Кадырова. По его словам, слухи в социальных сетях и некоторых СМИ о болезни чеченского лидера преувеличены, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ ... он получает банальное противогриппозное лечение", - пояснил министр, отметив, что Кадыров приступит к своим должностным обязанностям в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что глава Чечни серьёзно болен и направляется в Москву для лечения.