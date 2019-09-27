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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Глава Минздрава Чечни рассказал о заболевании Кадырова

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Вконтакте
фото: Вконтакте

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на информацию о плохом самочувствии главы Республики Рамзана Кадырова. Глава министерства рассказал о его состоянии.

Сулейманов заявил, что считает необходимым внести ясно в вопросы состоянии здоровья Рамзана Кадырова. По его словам, слухи в социальных сетях и некоторых СМИ о болезни чеченского лидера преувеличены, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров испытывает недомогание ввиду наличия у него сезонного заболевания ОРЗ ... он получает банальное противогриппозное лечение", - пояснил министр, отметив, что Кадыров приступит к своим должностным обязанностям в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что глава Чечни серьёзно болен и направляется в Москву для лечения.

БА

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