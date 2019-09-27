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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Друг или враг: Пушков призвал Зеленского определиться относительно России

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российский сенатор Алексей Пушков призвал президента Украины наконец определиться, кем же для его страны является Россия: экономическим партнером или всё-таки агрессором?

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Пушков напомнил, что во время своего выступления в ООН Зеленский нелестно отзывался о Российской Федерации. При этом президент Украины не хочет терять газовый транзит из России, передаёт «Свободная пресса».

«Пусть бы определился: либо Россия — „агрессор“, но тогда газовый транзит морально недопустим. Какой транзит от агрессора? Либо экономический партнёр, тогда транзит возможен, но и Россия тогда не агрессор», - считает сенатор Совфеда.

АБ

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