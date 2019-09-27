Сенатор сравнила Крым с Техасом

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила властям Соединённых Штатов получше вспомнить историю собственной страны и провести аналогию между присоединением Крыма к России и Техаса к США.
Ковитиди напомнила, что Россия не оспаривает принадлежность Техаса, а потому и США пора признать, что Крымский полуостров стал российским регионом, передаёт РИА Новости.
«Мы помним, как Техас провозгласил независимость от Мексики и обратился к президенту США с просьбой принять в свой состав, так же как и в Крыму, где всегда ключевой позицией было воссоединение с Россией», - отметила сенатор и порекомендовала США почаще возвращаться к собственной истории.