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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Сенатор сравнила Крым с Техасом

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила властям Соединённых Штатов получше вспомнить историю собственной страны и провести аналогию между присоединением Крыма к России и Техаса к США.

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Ковитиди напомнила, что Россия не оспаривает принадлежность Техаса, а потому и США пора признать, что Крымский полуостров стал российским регионом, передаёт РИА Новости.

«Мы помним, как Техас провозгласил независимость от Мексики и обратился к президенту США с просьбой принять в свой состав, так же как и в Крыму, где всегда ключевой позицией было воссоединение с Россией», - отметила сенатор и порекомендовала США почаще возвращаться к собственной истории.

АБ

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