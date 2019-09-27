Сенатор сравнила Крым с Техасом

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27 сентября 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила властям Соединённых Штатов получше вспомнить историю собственной страны и провести аналогию между присоединением Крыма к России и Техаса к США.

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Ковитиди напомнила, что Россия не оспаривает принадлежность Техаса, а потому и США пора признать, что Крымский полуостров стал российским регионом, передаёт РИА Новости.

«Мы помним, как Техас провозгласил независимость от Мексики и обратился к президенту США с просьбой принять в свой состав, так же как и в Крыму, где всегда ключевой позицией было воссоединение с Россией», - отметила сенатор и порекомендовала США почаще возвращаться к собственной истории.