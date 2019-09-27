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27 сентября 2019, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: wikipedia.org

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на сообщение об расширении антироссийских санкций США. По мнению ведомства, вводя новые ограничения против ряда граждан и компаний, они встали на сторону террористов.

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции

"Теперь маски окончательно сброшены – речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле ... Получается, что США открыто встали на сторону террористов", - отметили в сообщении МИД.

В ведомстве напомнили, что введенные санкции против ряда граждан РФ и компаний стали 75-ми по счету, начиная с 2011 года, когда США отказались от "перезагрузки" двухсторонних отношений и начали их разрушение.

В МИД отметили, что ограничительные меры против компании ООО "Маритайм ассистанс", которая, по версии Вашингтона, связана с ранее находившейся под санкциями компанией "Совфрахт", связанной с поставкой топлива для ВКС РФ в Сирии, показывает "откровенное пособничество терроризму" и обличает всю "циничность и беспринципность политики США".

Напомним, что военные России с 2015 года оказывают содействие в борьбе с террористическими группировками в Сирии.