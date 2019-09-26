Депутаты рассмотрели итоги проверок Контрольно-счетной палаты

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26 сентября 2019, 22:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание по рассмотрению актов Контрольно-счетной палаты Краснодарского края о результатах контрольных мероприятий.

В работе совещания приняли участие депутаты ЗСК, руководители отраслевых министерств Сергей Гаркуша и Евгений Зименко, первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Андрей Коновалов, заместитель председателя Контрольно-счётной палаты края Наталья Романец, аудиторы Контрольно-счётной палаты, представители Тимашевского городского поселения, краевых учреждений.

Речь шла об эффективности использования госимущества в подведомственных министерству транспорта и дорожного хозяйства учреждениях, целевого расходования бюджетных средств в рамках госпрограмм развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов. С докладом по каждому из вопросов выступили аудиторы КСП.

Первым согласно повестке рассмотрели итоги проверки целевого расходования бюджетных средств в рамках реализации госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса». Специалисты Контрольно-счетной палаты выявили, что министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства не была обеспечена результативность использования Агентством по управлению объектами ТЭК и муниципальными образованиями субсидий краевого бюджета на организацию теплоснабжения населения в общей сумме порядка 500 млн рублей. В свою очередь министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко заверил, что все задачи по выполнению госпрограммы решаются в штатном режиме и целевые показатели будут достигнуты, а все замечания аудиторов будут устранены, в том числе касающиеся корректировки терминологии.

- Вы знаете, что вопросы бесперебойной работы систем жизнеобеспечения на особом контроле всех органов власти, и подобные нарушения здесь не допустимы. Определяющим является наличие тепла в жилых домах и учреждениях, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Депутаты обратили внимание на затягивание строительства котельных в отдельных социальных учреждениях. По мнению председателя комитета ЗСК Владимира Лыбанева, министерству необходимо более тесно сотрудничать с главами муниципальных образований, ведь в некоторых из них высок процент изношенности, а проектно-сметная документация не разрабатывается по ряду причин.

Министерству было рекомендовано четко соблюдать сроки завершения строительства объектов теплоснабжения. По определенным объектам были приняты отдельные решения. Так, профильному министерству совместно с министерством образования было предложено проконтролировать сдачу в эксплуатацию котельной для теплоснабжения Футбольной школы Кубани в Анапе, а вместе с Агентством по управлению объектами ТЭК – обеспечить строительство котельной на территории Специализированной психиатрической больницы № 6, расположенной в пос. Пенькозавод Отрадненского района.

При проведении аудита целевого расходования средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» за 2016–2018 годы также были выявлены недоработки. К примеру, отдельными муниципальными образованиями не обеспечено достижение целевых показателей, установленных условиями соглашений о предоставлении субсидий краевого бюджета. Общая сумма нарушений, допущенных отраслевым министерством и администрациями этих муниципалитетов, составила порядка 90 млн рублей.

Одним из таких муниципальных образований было Тимашевское городское поселение. Спикер ЗСК обратился к его главе Николаю Панину с вопросом, какие меры приняты для утверждения отсутствовавшей на момент проверки схемы водоснабжения и водоотведения. По словам главы, схема разрабатывается, и дальнейшие работы тоже ведутся.

- Мы уже поднимали вопрос изношенности и тепловых, и водопроводных сетей в крае. Здесь нужна более наступательная позиция министерства. Нужно формировать портфель с готовыми проектами по их модернизации. Будем изыскивать средства на это в регионе, а потом уже участвовать в федеральных программах на условиях софинансирования. Подключайте наши профильные комитеты к совместной работе. Мы всегда готовы к такому взаимодействию, – сказал Юрий Бурлачко.

Участники совещания рекомендовали министерству ТЭК и ЖКХ осуществлять постоянный мониторинг результатов работы муниципалитетов по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, а главам городов и районов – повысить контроль за соблюдением требований федерального законодательства при осуществлении муниципальных закупок, при строительном контроле, при приеме объемов выполненных работ и их дальнейшем финансировании.

Нарушения бюджетного законодательства и ряд недостатков выявили аудиторы и при проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017-2018 годы в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, подведомственных министерству труда и социального развития региона. В частности, учреждениями длительное время не использовались по назначению земельные участки, движимое и недвижимое имущество общей балансовой стоимостью около 50 млн рублей. Шесть из семи домов-интернатов не выполнили государственные задания по показателю качества предоставления социальных услуг.

Министр труда и социального развития Сергей Гаркуша, говоря о проводимой «работе над ошибками», привел примеры по исправлению ситуации. Он отметил, что разработан план устранения всех выявленных недочетов.

Спикер ЗСК обратил внимание на нехватку кадров в интернатах, а также на необходимость более эффективного использования имеющегося медоборудования. Министр доложил, что эти вопросы прорабатываются и будут поставлены на контроль.

Также депутаты рассмотрели результаты контрольных мероприятий в государственных предприятиях и учреждениях, координацию и регулирование деятельности которых осуществляло министерство транспорта и дорожного хозяйства в 2017 и 2018 годах. Аудиторы выявили неэффективное использование краевого имущества и ряд других нарушений. В частности, предприятиями и учреждениями не использовалось 175 объектов имущества. Также были найдены резервы по увеличению краевого бюджета – более 35 млн рублей.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что нарушения серьезнейшие, и спросил у Андрея Коновалова, каким образом они будут устраняться. По словам первого замминистра, в настоящее время принято решение о ликвидации отдельных учреждений, также будет продолжена дальнейшая работа по наведению порядка в хозяйственной деятельности проверенных учреждений. Чтобы этот процесс не затягивался, определили и конкретные сроки по «разруливанию» ситуации на проблемных объектах.

По результатам работы аудиторов министерствами были приняты «дорожные карты» по устранению выявленных нарушений, отдельные вопросы взяты на особый контроль в кубанском парламенте. Подводя итог обсуждению, Юрий Бурлачко подчеркнул, что депутаты ЗСК будут и впредь тесно взаимодействовать со специалистами КСП. Это необходимо, чтобы находить болевые точки при освоении бюджетных средств и совместными усилиями решать возникшие проблемы.