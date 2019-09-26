Кубанские парламентарии приняли участие в XXXI Конференции ЮРПА

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26 сентября 2019, 23:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Астрахани состоялась XXXI Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Повестка дня была представлена тремя десятками вопросов. Детальное их обсуждение состоялось в рамках заседаний комитетов и Совета ЮРПА. Важность решений, принимаемых на межрегиональных дискуссионных площадках ЮФО, не раз отмечал спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В преддверии мероприятия в Астрахани он дал по этому поводу интервью журналу «Вестник ЮРПА».

- Вопросы, рассматриваемые на конференциях Южно-Российской парламентской ассоциации, – это бесценный опыт сотрудничества регионов, возможность по-новому взглянуть на существующие в каждом субъекте проблемы», – подчеркнул он.

Открывая Конференцию, председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов отметил, что центральной темой встречи законодателей юга стали вопросы сохранения земель сельскохозяйственного назначения.

Эти аспекты неоднократно рассматривались и на совещаниях в кубанском парламенте. Поэтому обращение к Министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву по вопросу совершенствования определения видов разрешенного использования земельных участков в целях развития животноводства стало наиболее обсуждаемым на XXXI Конференции ЮРПА.

Не менее актуальным было предложение законодателей Краснодарского края о внесении изменений в Налоговый кодекс в части расширения перечня объектов коммерческой недвижимости, облагаемых налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости.

Участники пленарного заседания Конференции ЮРПА единогласно поддержали проекты законодателей Краснодарского края.

Комментируя итоги работы, первый зампредседателя ЗСК Николай Гриценко от имени спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко поблагодарил астраханцев за гостеприимство, а коллег из других регионов - за плодотворную работу над совершенствованием законодательной базы.

Первый вице-спикер кубанского парламента также подчеркнул, что рассмотренные вопросы затрагивают самые разные стороны жизни: реальный сектор экономики, финансовую систему, образование и здравоохранение.

По словам Николая Гриценко, депутаты кубанского парламента так же, как их коллеги по ЮФО, будут рассчитывать на скорейшее прохождение принятых на Конференции инициатив на федеральном уровне.